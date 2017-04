Salem Christian Academy’s 3rd quarter Honor Roll

CLAYTON — Salem Christian Academy at Salem Church of God has announced the names of students that achieved honor roll status for the 3rd quarter.

Mrs. Dillak’s Class: Gwen Bailey, Jacob Grubbs and Brailyn Scales.

Miss Maxwell’s Class: Juliana Colon, Eliana Jackson, Jack Lyons, Janay Page, Detrick Strunks and Rain Wheat.

Mrs. Seim’s Class: Shem Brown, Jaylnn Denlinger, Joseph Garrison, Mason Hagstrom, Regan Hampton, Hannah Lewis, Camryn McManus, Maisen Scales and Ben Speers.

Mrs. Galvin’s Class: Connor Holman, Marcus O’Neal, Noah Rutkowski and JaNiya Ward.

Mrs. Donoghue’s Class: Josie Bailey, Miya Enochs, Joel Harvey and Sadie Stout.

Mrs. Pott’s Class: Tanner Conklin, Nya Green, Jasmine Shelton and Simone Wheat.

Salem Christian Academy is a member of the Association of Christian Schools International (ACSI). For more information check out www.salemchristianacademy.com

Staff Report

Reach Salem Christian Academy at (937) 836-9910.

