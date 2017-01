Northmont Middle School 2nd Quarter Honor Roll

CLAYTON — Northmont Middle School has announced the names of students that achieved Honor Roll status during the second quarter.

7th Grade Honor Roll: Max Acton, Nathaniel Adams, Ava Allen, Jayden Allen, Kaitlyn Atwood, Tamara Baker, Abigayle Bardonaro, Isaiah Belton, Parker Bickel, Emily Blackburn, La’Kenya Blackmon, Catherine Bole, Carter Boone, Benjamin Brining, Megan Campbell, Natalie Canterbury, Tamya Colvin, Sydney Cooper, Imari Crawford, Hannah Daniel, Nia Dawson, Makenna Deem, Kyle Delano, Sydney Dennis, Adelaide Dotson, Brooke Eber, Mackenzie Eber, Lena Edwards, Richard Elworth, Paige Farlow, Samantha Gambardella, Mathu Gibson, Ada Haley, Arika Hanson, Gabrielle Hefelfinger, Danae Howard, Leah Hughes, Gabrielle Hutsonpillar, Emma Jenkins, Kyle Kelemen, Patrick Kern, Chloe Knick, Kalli Koppin, Braden Laubie, Carver Lee, Jordyn Lewis, Aiden Lykins, Kiley Mack, Robert Macy, Andrew Marcum, Ayanna McCleskey, Matthew Meeds, Jacob Miller, Alexia Mitchell, Jaiyla Moore, Michael Morgan, Sikora Mosley, Miles Moyer, Trevor Neal, Keli Newburg, Todd Norris, Kaytlin Nunamaker, Alysson Pahl, Cameron Pemberton, Collin Pemberton, Stephen Peters, Nolan Pine, Christian Powell, Susann Quinn, Lily Reidy, Knute Rockey, Bethany Sapp, Cieran Scranton, Paige Shively, Kaitlyn Siefert, Courtney Siple, Joseph Sluterbeck, Emily Smith, Tucker Smith, Abigail Stanley, Ashton Stine, Angela Stukey, Kennedy Swett, Jason Thompson, Annie Turner, Sandra Turner, Xavier Vuong, Cierstin Walden, Ashleigh Walker, Sean Warren, Eden Washington, Madeline Weaver, Jossalynne Wilt, Curtis Wong, Elijah Woodard, Connor Zechar, Benjamin Zink.

8th Grade Honor Roll: Faith Akpan, Gabrielle Allen, Alexis Anderson, Sydney Ayton, Naomi Bagent, Julia Bergen, Ashley Besingi, Paige Birdsall, Lauren Bivens, Lyndsey Bowling, Amari Bradford-Sargent, Chloe Bragg, Ava Brant, Jaylin Brown, Phoebe Caraway, Ella Catron, Simran Cheema, Jackson Clark, Skyler Couchot, Alexander Daugherty, Emma Davis, Alissa Doss, Natalee Eck, Caleb Fea, Jacob Fitzwater, Mason Flora, Ava Forrest, Elizabeth Frantz, AJ Geiger, Jillian Gough, Mckenna Gridley, Amanda Grimm, Dylan Haas, Spencer Hajarian, Kalissa Hall, De’Shaun Harewood, JaVon Harris, Tanner Henry, Mickayla Herrfurth, Savannah Hicks, Shawn Hinegardner, Ambyr Hoshauer, Allison Jackson, Caleb Jones, Mykah Jones, Caitlin Kaiser, Mya Kemp, Makayla Kempton, Blair Kindrick, Tatum King, Sally Kinsler, Aleya Knight-Jackson, Tyler Link, Justin Lucente, Bailey Means, Madison Mescher, Drew Metzger, Amariya Miliner, Samuel Mohler, Zachary Monnin, Jake Murphy, Elijah Newburg, Jenna Nicholas, Amara Nwanoro, Kaitlyn Packard, Aaryn Paschal, Jayla Peeks, Luke Pennel, Olivia Pina, Lilie Pollard, A’naia Pope, Madeline Prince, Joe Quinn, Anwyn Ray, Amber Reynolds, Bryanna Robinson, Logan Rolfes, Victoria Rowland, Elizabeth Salata, Faith Schneider, Sean Scranton, Kyle Sendelbach, Cade Smith, Ian Spraul, Dakota Stambaugh, Jada Stevens, Kathryn Stewart, Ian Stickle, Utah Strobel, Emily Swanson, Johnathan Taylor, Kaitlin Teller, Dasia Turner, Kenneth Vallie, Caleb Via, Gavin Waddell, Riley Warnick, Zachary Weeks, Robert Whittaker, Jacob Wilburn, Noah Wilkins, Maaryahni Williams, Lillyanne Wilt, Anikka Wood, Sarah Wood, Hailey Yingst.

7th Grade 4.0 Honor Students: Alaina Anderson, Priya Armour, Jocelynn Asbra, Meghan Barr, Raelyn Barrett, Carmynn Bonner, Annie Brown, Emily Campbell, Danielle Coomer, Julie Dale, Heena Dave, Brandie Ewing, Lindsay Gaul, Andrew Grimm, Sydney Gross, Chikodinaka Ibe, Darby Johnson, Hailey Knick, Benjamin Loudenslager, Maxwell Loudenslager, Elijah Mosher, Sara Ogle, Deyanna Perry, Allayna Rose, Rosemary Schmalhofer, Jacob Shaffer, Evan Sluterbeck, Zoe Smith, Anabelle Sullivan, Janelle Tipton, Zane Venneman, Triniti Watters, Mason Weaver, Jamie Womack.

8th Grade 4.0 Honor Students: Olivia Birdsall, Alexis Boykin, Jacquel Bronaugh, Matthew Correll, Isabella Donnelly, Leah Edwards, Anya Heitkamp, Christian Hinegardner, Parker Hughley, Delia Jaehnen, Stephen Kellum, Nariah Mack, Colin Mellott, Jonah Mergler, Ikeyaira Metcalf, Anthony Neesen, Erica Nguy, Megan O’Daniel, Jaden Peeks, Rachel Peffley, Lucian Pfister, William Pickrell, Emma Plummer, Philip Quansah, Erik Quillen, Megan Rasor, Cole Rife, Colleen Rotterman, Joelle Selhorst, Alexandra Stormer, Samantha Street, Emma Timmons, Emma Winchester.

Northmont Middle School is located at 4810 W. National Rd., Clayton, OH 45315. http://englewoodindependent.com/wp-content/uploads/2017/01/web1_NorthmontMiddleSchool-1.jpg Northmont Middle School is located at 4810 W. National Rd., Clayton, OH 45315. File photo

Reach Northmont Middle School at (937) 832-6500.

